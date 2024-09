"ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ?" ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದ ಯೂರೋಪ್ ಮೂಲದ ಯುವತಿ, ಆಮೇಲೇನಾಯ್ತು? ನೀವೇ ನೋಡಿ

ಬ್ರುಸ್ಸೆಲ್ಸ್‌ (ಬೆಲ್ಜಿಯಂ): ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದ್ದ ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಪಟು ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಯೂರೋಪ್ ಮೂಲದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಬಳಿ ಅವರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆ ಯಾವಾಗ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಆ ಅಭಿಮಾನಿ ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಪದಕ ವಿಜೇತ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಬಳಿ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರು ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಯುವತಿಯರು ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಜತೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಯುವತಿಯು ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ, ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಆ ಯುವತಿಯ ಮನವಿಯನ್ನು ನಯವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ:

A Global Icon - just look at Neeraj’s craze amongst Non-Indians pic.twitter.com/PhRQA27aFP