20 ವರ್ಷದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದಿಢೀರ್ ಸಾವು..! ಈತನಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್‌ ಮಾಡಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್

ಲಂಡನ್(ಮೇ.04): ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೌಂಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ವರ್ಸೆಸ್ಟರ್‌ಶೈರ್ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಜೋಶ್ ಬೇಕರ್ ತಮ್ಮ 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೇ 2ರ ಗುರುವಾರ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸಾವಿನ ಮುನ್ನ ದಿನ ನಡೆದ ಸೋಮರ್‌ಸೆಟ್ ವಿರುದ್ದದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಜೋಶ್ ಬೇಕರ್ ವರ್ಸೆಸ್ಟರ್‌ಶೈರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲೆವನ್ ಪರ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು.

ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಜೋಶ್ ಬೇಕರ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ, ಕೌಂಟಿ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಹಲವು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಈ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಿಭೆಯ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿವೆ.

🌀 Josh Baker has three wickets for the seconds today in their match against Somerset. Follow ➡️ https://t.co/NEBX7AV4EM pic.twitter.com/zGWvxxzDjW

ಕೇವಲ 20 ವರ್ಷದ ಜೋಶ್ ಬೇಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿರುವ ಸುದ್ಧಿ ವರ್ಸೆಸ್ಟರ್‌ಶೈರ್ ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಾಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾದದ್ದು. ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪಗಳು ಎಂದು ವರ್ಸೆಸ್ಟರ್‌ಶೈರ್ 'ಎಕ್ಸ್‌' ಮಾಡಿದೆ.

ICC Test Rankings: ಆಸೀಸ್‌ಗೆ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನ, 2ನೇ ಸಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಭಾರತ..!

Worcestershire County Cricket Club is heartbroken to announce the untimely passing of Josh Baker, who was aged only 20 years old.



The love and prayers of everyone at the Club go out to Josh’s family and friends at this time.



➡️ https://t.co/p5C9G0apV0 pic.twitter.com/DNNOnG4Gy7