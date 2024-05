ದುಬೈ: ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್‌ನ ವಾರ್ಷಿಕ ರ್‍ಯಾಂಕಿಂಗ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಐಸಿಸಿ ನೂತನ ರ್‍ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 124 ಅಂಕ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಭಾರತ 120 ಅಂಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 105 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 3ನೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 103 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಆದರೆ ಭಾರತ ಟಿ20 ಹಾಗೂ ಏಕದಿನ ರ್‍ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದು ಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತ 122 ಅಂಕ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 116 ಅಂಕಗ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ(112), ಪಾಕಿಸ್ತಾನ(106) ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ (101) ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ.

