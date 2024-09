ಅನಂತಪುರ: ರಿಕಿ ಭುಯಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೂ, ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 'ಎ' ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ 'ಡಿ' ಸೋಲುವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌‌ಗಳಾದ ಶಮ್ಸ್ ಮುಲಾನಿ ಹಾಗೂ ತನುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಆಕರ್ಷಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ 'ಎ' 186 ರನ್‌ಗಳ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿ, ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಆಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಸತತ 2ನೇ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ ಭಾರತ 'ಡಿ', ಟ್ರೋಫಿ ರೇಸ್ ನಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು.

ಗೆಲ್ಲಲು 488 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತ 'ಡಿ', 3ನೇ ದಿನದಂತ್ಯಕ್ಕೆ 1 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 62 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. 4ನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರ 2ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 301 ರನ್‌ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ರಿಕಿ ಭುಯಿ 113 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ತನುಷ್ ಕ್ರೋಟಾನ್ 4 ಹಾಗೂ ಶಮ್ಸ್ ಮುಲಾನಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ತಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರು.

