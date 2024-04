ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಫೀಸ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿ ಧೋನಿ ನೋಡಲು 64,000 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿ!

ಚೆನ್ನೈ(ಏ.12) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೇಜ್ ಭಾರತೀಯ ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು, ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಭಾರಿ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಭಾರಿ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡಿ ಇದೀಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಧೋನಿಯನ್ನು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಅಭಿಮಾನಿ ಹಾಗೂ ಆತನ ಮಕ್ಕಳ ಬಯಕೆ. ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೂ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಪಂದ್ಯದ ದಿನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಟಿಕೆಟ್‌ಗೆ 64,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಧೋನಿಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ರೋಚಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಈತ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಲು ಇಟ್ಟ ಹಣದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೇಳಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಮಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈತನ ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ ಅಚ್ಚರಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ. ಧೋನಿ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ.. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ಕೈಗೂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಖುಷಿ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.

ಪ್ರೀತಿಯ ಮಡದಿಗಾಗಿ ದಿಢೀರ್ ನಿವೃತ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರಾ ಧೋನಿ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ

ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿ, ಧೋನಿಯನ್ನು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ.ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾಲ್ಕು ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ 64,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಧೋನಿ ನೋಡಬೇಕು. ಅಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಫೀಸ್ ಹೇಗೋ ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಧೋನಿ ಅಭಿಮಾನಿ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡುವುದೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದು ಈ ಅಭಿಮಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

I don't have money to pay the School Fees of my children, but spent Rs 64,000 to get black tickets to watch Dhoni, says this father. I am at a loss for words to describe this stupidity. pic.twitter.com/korSgfxcUy