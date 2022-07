ನಗ್ನರಾದ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಫೋಸ್ ನೋಡಿ ದೀಪಿಕಾ ಗಂಡಂಗೇನಾಯ್ತು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು!

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸ್ಟೈಲಿಷ್, ನಾಟಿ ಆಂಡ್ ಫನ್ನಿ ನಟ ರಣವೀರ್‌ ಸಿಂಗ್ ಈಗ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ ಸೆನ್ಸೇಷನ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನೋದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡದೆ ಓವರ್ ಆಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಟ ರಣವೀರ್. ಅಲ್ಲದೆ ಪತ್ನಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರೋಲ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಾಮನ್, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಟ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಲುಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

'I work f***ing hard. I want to wear nice s**t. Eat my f***ing ass, I will wear nice f***ing s**t. I bust my b***s, I work 20-hour days. I'm not complaining — I'm only too happy and too grateful — but I go f***ing hard. I will f***ing buy Gucci, I will wear it from head to toe. Anybody who judges me can eat my f***ing a**' ಎಂದು ಪೇಪರ್ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್‌ವೊಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಟರ್ಕಿ ದೇಶದ ಜನಪ್ರಿಯ ರಗ್‌ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ರಣವೀರ್‌ ಸಿಂಗ್ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಫ್ಯಾಷನ್‌ ವಾಚ್‌ಡಾಗ್ ಆಗಿರುವ ಡಯಟ್ ಸಬ್ಯಾ, ರಣವೀರ್‌ನ ಅಮೆರಿಕಾ ನಟ ಬುರ್ಟ್‌ ರೆನಾಲ್ಡ್‌ಗೆ ಹೊಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1972ರಲ್ಲಿ ಬುರ್ಟ್‌ ರೆನಾಲ್ಡ್‌ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್‌ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಪೋಸ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಣವೀರ್‌ ಕೂಡ ಇದೇ ಬೋಲ್ಡ್‌ನೆಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

'ಪೋಸ್ಟ್‌ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಶೋ ಕೊಡಬೇಕು, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್‌ ಮಾಡಬೇಡಕು, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೊಲಾಬಾರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದಿನದಲ್ಲಿ 20 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ' ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಣವೀರ್ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ನಾನು ಡಿಸ್ಟೋಪಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತುಂಬಾನೇ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೀನಿ. ಕಲಿಯುಗದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಭಾಗವಾದ ಘೋರ್ ಕಲಿಯುಗವನ್ನು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು shit ಅಗಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದ ಜರ್ನಿ ಒಂದು ಸಂಕಟಪಡುವ ಜರ್ನಿ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಈಗಲ್ಲೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಕಟ ಇದೆ. ನನ್ನ ಸುತ್ತಲಿರುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಖುಷಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡುವೆ. ನನಗೆ ಕೋಪ ಬಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ ನನಗೆ ಬೇಸರವಾದರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ರಣವೀರ್.

'ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ನಾನು ಮಲಗಿರುವಾಗಲ್ಲೂ. ಏನೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಪರಿಮೆಂಟ್‌ ಫೇಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವೆ. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಷ್ಟು ಮುಂದೋಗುವೆ. ನನ್ನ ತಾಕತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನೋಡಬೇಕು- ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ' ಎಂದು ರಣವೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.