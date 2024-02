ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ, ಆತಂಕಗೊಂಡ ಬಾಲಿವುಡ್!

ಮುಂಬೈ(ಪೆ.03) ಆರ್ಟಿಫೀಶಿಯಲ್ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಮಹತ್ತರ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಟೇಲರ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಗಳ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಹರಿದಾಡಿ, ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರದಿ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಗೇಮ್ ಆ್ಯಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಕಲಿ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ನೈಜತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಖುದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ರೀತಿ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗೇಮ್ ಆ್ಯಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕುರಿತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತಾನಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದಾಗಿದೆ. ಗೇಮ್ ಆ್ಯಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್‌ಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ.

ಫ್ಯಾನ್‌ ಫೇಜ್‌ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವನಿಂದಲೇ ರಶ್ಮಿಕಾ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್‌ ವಿಡಿಯೋ ಸೃಷ್ಟಿ: ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರ ಜಾಹೀರಾತು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾನೂನು ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಬರ್ ದೂರು ದಾಖಲಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆ ವಿರುದ್ದವೂ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

