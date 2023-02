Ajay Devagan, Tabu: ಅಜಯ್​ ದೇವಗನ್​- ಟಬು ರೊಮಾನ್ಸ್ ವೈರಲ್; ಫೋಟೋ ಶೇರ್​ ಮಾಡಿದ ನಟ!

1990- 2000ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಕಿಂಗ್​, ಕ್ವೀನ್​ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಸೂಪರ್​ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಜಯ್​ ದೇವಗನ್​ ಮತ್ತು ಟಬು ಜೋಡಿ. 1994 ರಲ್ಲಿ 'ವಿಜಯಪಥ್', (Vijayapath) 1995 ರಲ್ಲಿ 'ಹಕೀಕತ್', 1999 ರಲ್ಲಿ 'ತಕ್ಷಕ್', 2015 ರಲ್ಲಿ 'ದೃಶ್ಯಂ', 2016 ರಲ್ಲಿ 'ಫಿತೂರ್', 2017 ರಲ್ಲಿ 'ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಎಗೇನ್', 'ದೇ ದೇ ಪ್ಯಾರ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ನಟಿಸಿ ಸಕತ್​ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕೆಮೆಸ್ಟ್ರಿ (Chemistry) ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ 'ದೃಶ್ಯಂ' ಮತ್ತು 'ದೃಶ್ಯಂ 2' ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಆನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಈ ಜೋಡಿ ಈಗ ರೊಮಾಂಟಿಕ್ ಮೂಡ್​ನಲ್ಲಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ರೊಮಾನ್ಸ್​ (Romance) ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ!

ಹೌದು. ವಯಸ್ಸಾದರೇನು? ರೊಮಾನ್ಸ್​ಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ಈ ಜೋಡಿ. ಏಕೆಂದ್ರೆ, ಅಜಯ್​ ದೇವಗನ್​ (Ajay Devagan) ಅವರಿಗೆ ಈಗ 53 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಟಬುಗೆ (Tabu) 52 ವರ್ಷ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ರೊಮಾಂಟಿಕ್​ ಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವರು ಈಗ ಖುಲ್ಲಂಖುಲ್ಲಾ ಆಗಿಯೇ ರೊಮಾನ್ಸ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅದರ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಶೇರ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟರು ರೊಮಾನ್ಸ್​ ಮಾಡುವುದು, ಮದುವೆಯಾಗುವುದು, ಡಿವೋರ್ಸ್​ ಕೊಡುವುದು, ಡಿವೋರ್ಸ್​ (Divorce) ಕೊಡದೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಮದುವೆಯಾಗುವುದು... ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾಮೂಲೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ತಾರಾ ಜೋಡಿಗಳು ಒಂದೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಖಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋಡಿ (Couple) ಎಂದರೆ ಅಜಯ್​ ದೇವಗನ್ ಹಾಗೂ ಕಾಜೋಲ್​. 1999ರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್​ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಖಿ ದಾಂಪತ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಜಯ್​ ದೇವಗನ್​. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಮದುವೆಯಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಟಬು. ಈಗ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ರೊಮಾನ್ಸ್​ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಜೋಡಿ ಖುದ್ದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಮಗಳೇ ಎಂದು ಬಾಯ್ತುಂಬ ಕರೆದವಳನ್ನೇ ಮದ್ವೆಯಾದ ಈ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸ್ಟಾರ್​!

ಹಾಗೆಂದು ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್​​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಯಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಜಯ್​ ದೇವಗನ್​ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್​ ದಂಪತಿ ನಡುವೆ ಟಬು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಈ ಜೋಡಿ ರೊಮಾನ್ಸ್​ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ ಔರೋ ಮೇ ಕಹಾಂ ಧಮ್​ ಥಾ (ಉಳಿದವರಲ್ಲಿ ಧಮ್​ ಎಲ್ಲಿದೆ?-Where did others have the guts) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ! ಹೌದು. 'ಎ ಬುಧವಾರ', 'ಸ್ಪೆಷಲ್ 26' ಮತ್ತು 'ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ: ದಿ ಅನ್‌ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ' ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನೀರಜ್ ಪಾಂಡೆ ಇದೀಗ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ (Romantic) ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಔರೋ ಮೇ ಕಹಾಂ ಧಮ್​ ಥಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್, ಟಬು ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಮ್ಮಿ ಶೆರ್ಗಿಲ್ ಕೂಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಜಯ್ ಮತ್ತು ಟಬು 'ದೃಶ್ಯಂ 2' (Drushya-02) ನಿಂದ 'ಭೋಲಾ' (Bhola) ವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಈ ಜೋಡಿ ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೊಮಾನ್ಸ್​ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಔರಾನ್ ಮೇ ಕಹಾನ್ ದಮ್ ಥಾ ಚಿತ್ರವು ನೀರಜ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ರೊಮಾಂಟಿಕ್​ ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಅಜಯ್​ ದೇವಗನ್​ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅವರು ಶೇರ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಜೊತೆ ಟಬು, ಜಿಮ್ಮಿ ಶೆರ್ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನೂ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೊರತಾಗಿ ಅಜಯ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ 'ಭೋಲಾ', 'ಮೈದಾನ', 'ಸಿಂಗಮ್ ಎಗೇನ್' ಮತ್ತು 'ನಾಮ್' ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಟಬು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, 'ಕುತ್ತೆ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರು 'ಭೋಲಾ' ಮತ್ತು 'ಖುಫಿಯಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

Pawan Kalyan: ಮೂರು ಮದ್ವೆಯಾದೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ... ಗುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟ ಪವನ್​ ಕಲ್ಯಾಣ್