ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದ ಧೋನಿ ಎಡಿಶನ್ SUV ಲಾಂಚ್, ಕೇವಲ 100 ಕಾರು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ!

ನವದೆಹಲಿ(ಜೂ.19) ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಶನ್, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಶನ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫೀಚರ್ಸ್, ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಈ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು. ಇದೀಗ ಭಾರತದ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರೊಂದು ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ಕೂಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಹೆಸರಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಶನ್ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಕಂಪನಿ ಇದೀಗ ಧೋನಿ ಎಡಿಶನ್ ಸಿ3 ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಧೋನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಶನ್ ಕಾರು ಕೇವಲ 100 ಯೂನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಬುಕಿಂಗ್ 100 ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಧೋನಿ ಎಡಿಶನ್ ಸಿ3 ಕಾರು, ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಸ್ಟೈಲ್, ಚರಿಷ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಎಸ್‌ಯುವಿ ಕಾರಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಧೋನಿ ಸಿ3 ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಲೇಬಲ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಧೋನಿ ಗ್ಲೌವ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಕೇವಲ 100 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಧೋನಿ ಸಿ3 ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿಯ ಸಹಿ ಇರಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಧೋನಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್‌ಗಳು ಸಿಗಲಿದೆ.

