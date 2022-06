Last day for linking PAN and Aadhaar: ಪ್ಯಾನ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಆಧಾರ್‌ ಇನ್ನೂ ಲಿಂಕ್‌ ಮಾಡಿಲ್ಲವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ದಂಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ. ಜೂನ್‌ 30ರೊಳಗೆ ಲಿಂಕ್‌ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ದಂಡವನ್ನು ತೆರಬೇಕು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.