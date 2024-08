ಹಿಂದಿನ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರೀಫಂಡ್‌ ತಡವಾಗೋದು ಖಚಿತ!

Reasons to delay in IT refund ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರೀಫಂಡ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ರೀಫಂಡ್‌ ನಿರಾಕರಿತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ರೀಫಂಡ್‌ ತಡವಾಗೋದು ಖಚಿತ ಎಂದಿದೆ.