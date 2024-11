ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.11) ದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಾತಾವರಣ, ಇಲ್ಲಿನ ಪಾರ್ಕ್, ಸ್ಥಳ, ಆಹಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ಗೆ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರೆಡು ಗಂಟೆ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ಕಳೆದದ್ದೂ ಇದೆ. ನೀವು ಹೇಗೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಿದರೆ ಸಾಕು, ಬಳಿಕ ಆಗಸದ ಮೂಲಕ ಹಾರಿ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪು. ಕಾರಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುವಂತೆ ವಿಮಾನ ರನ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದುರವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರನ್‌ವೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೊಲಿಯೋ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಸಮಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ದೃಶ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವಿಮಾನ ಒಂದರ ಒಳಗಿನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ತೆಗೆದ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನಗಳು ಸಾಲಾಗಿ ರನ್‌ವೇ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ನಿಂತಿರುವಂತೆ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದೆ. ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ವಿಮಾನಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಸರದಿಗಾಗಿ ಗಾಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೇ ರನ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಮಾನಗಳು ಸಾಲಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರಸ್ತೆಗಳ ದೃಶ್ಯ ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರನ್‌ವೇಯಲ್ಲೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತುಂಬಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರನ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಘಲು ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ರನ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ನಗರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೂ ಜಾಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ನಗರ ವೇಗಾವಿಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ, ಜನರ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"Bengaluru is not only famous for its road traffic congestion, but today even the runway at Bengaluru Airport experienced a similar situation. A significant number of aircraft were seen queued up, waiting for their turn to take off, creating a rare 'traffic jam' in the airport… pic.twitter.com/SeXJ7cVaBu

— Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) November 8, 2024

ಹಲವರು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದೊಳಕ್ಕೂ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಎಂದು ಹಲವರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರನ್‌ವೇಗಳಿವೆ. ಆದರೂ ಒಂದೇ ರನ್‌ವೇಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಸಿಟಿ ರಸ್ತೆಯಂತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ ನಿಜ, ಆದರೆ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಸಮಾಧಾನ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದ, ದೂರ ದೃಷ್ಠಿ ಇಲ್ಲದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಸಚಿವರು ಕರ್ಮಫಲ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕತೆಯೂ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖ ನಗರದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಕಿರಿದಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು 2ನೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ಮಾಣದ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ದಟ್ಟಣೆ ಕೊಂಚ ತಗ್ಗಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ ನರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹಲವರ ವಾದ.

