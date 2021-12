World's Most Expensive City: ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಸಿಂಗಾಪುರ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ದುಬಾರಿ ನಗರದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ!

ಜೆರುಸಲೇಂ(ಡಿ.01): ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಗರ (World's Most Expensive City) ಯಾವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅನೇಕರು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಾಪುರ (Paris Or Singapore) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೀಗ ಇವು ದುಬಾರಿ ನಗರಗಳಲ್ಲ, ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸದ್ಯ ಹೊಸ ಹೆಸರೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹೌದು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಟೆಲ್ ಅವಿವ್ (Tel Aviv, Israel) ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯುನಿಟ್ (EIU) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕೃತ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಈ ನಗರವು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಏರುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು 173 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ US ಡಾಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಸಂಕಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಜ್ಯೂರಿಚ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಜಿನೀವಾ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೋಪನ್ ಹ್ಯಾಗನ್, ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್‌ನ ಒಸಾಕಾ ನಗರವಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಜ್ಯೂರಿಚ್ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ದುಬಾರಿ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಈ ವರ್ಷದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 3.5 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರವಾಗಿದೆ

ಇಸ್ರೇಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ, ಶೆಕೆಲ್, "ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಯಶಸ್ವಿ ಕೋವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕೆ ರೋಲ್‌ಔಟ್‌ನಿಂದ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಟೆಲ್ ಅವಿವ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು EIU ಹೇಳಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ವೇಗದ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ಡೇಟಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ 62% ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಸೋಮವಾರದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರೇಲಿ ಶೆಕೆಲ್ US ಡಾಲರ್‌ಗೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 4% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಇದು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

173 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುವ EIU ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಅವಿವ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು EIU ಹೇಳಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ 2021 ರಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 21% ರಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಗರಗಳು 2021

* ಟೆಲ್ ಅವಿವ್, ಇಸ್ರೇಲ್

* ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್

* ಸಿಂಗಾಪುರ

* ಜ್ಯೂರಿಚ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್

* ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಚೀನಾ

* ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಯು.ಎಸ್.

* ಜಿನೀವಾ, ಸ್ವಿಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್

* ಕೋಪನ್ ಹ್ಯಾಗನ್, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್

* ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್, U.S.

* ಒಸಾಕಾ, ಜಪಾನ್