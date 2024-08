ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಅಂಗಲಾಚಿದ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ, ಹೃದಯಸ್ವರ್ಶಿ ವಿಡಿಯೋ!

ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಯೊಂದು ಅಡ್ಡಬಂದಿದೆ. ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಬಳಿ ಬಂದು ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಅಂಗಲಾಚಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಅತ್ತಿದಿಂದ ಓಡಾಡುತ್ತಾ, ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ಉದ್ಯೋಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯ ನಡೆಗೆ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋಬ್ಬರಿ 13 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದಿದೆ.

ಮ್ಯಾಟ್ ರಾಮ್ಸೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಟ್ ರಾಮ್ಸೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮಿ. ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಬಂದ ರಾಮ್ಸೆ ಕೆಲ ದೂರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಯಾರೋ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಯೊಂದು ರಾಮ್ಸೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ರಾಮ್ಸೆ ಕಾಲಿನ ಬಳಿ ಬಂದು ಅತ್ತಿದಿಂತ ಓಡಾಡಿದೆ. ಬಳಿಕ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಅಂಗಲಾಚಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಾಲು ಹತ್ತಿ ಮಡಿಲು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ರಾಮ್ಸೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತೋಚಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಯ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಹೋಗುವ ಕಠಿಣ ಮನಸ್ಸು ರಾಮ್ಸೆಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ರಾಮ್ಸೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗೆ ಮಲಗಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ರಾಮ್ಸೆ ಜೊತೆ ಮಲಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಕ್ಕಿನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ್ಸೆ ಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Umm… so this just showed up outside my work… I have no idea what to do and everyone I would call about it sleeps like normal people… pic.twitter.com/BTfBAGjGcx