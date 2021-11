Covid Crisis: ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಕೊರೋನಾ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ!

ಬರ್ಲಿನ್(ನ.25): ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ (Covid 19) ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ (Germany) ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ (Europe) ರಷ್ಯಾ, ಬ್ರಿಟನ್, ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಜರ್ಮನಿ ಸೇರಿದೆ. ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನಿಂದ 351 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 100,119 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಜರ್ಮನಿಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ, ಬ್ರಿಟನ್, ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ -19 ನಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ತಡೆಗೆ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ

ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 75,961 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯೆ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಖಾಯಂ ತಜ್ಞರ ಗುಂಪಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಆಡಳಿತ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ತಂಡ ಕೊರೋನಾವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ADB ಕೋವಿಡ್ ವಿರೋಧಿ ಲಸಿಕೆಗಾಗಿ ಭಾರತ್ಕೆ 1.5 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಸಾಲವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ

ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ADB) ಕೋವಿಡ್-19 ವಿರೋಧಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ 1.5 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ (ಅಂದಾಜು ರೂ 11,185 ಕೋಟಿ) ಸಾಲವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುರುವಾರ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಲಸಿಕೆ (Vaccine) ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯನ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 500 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಡಿಬಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಯೂರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಆತಂಕ, ಮತ್ತೆ 7 ಲಕ್ಷ ಸಾವು ಸಂಭವ- WHO ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ (Covid cases In Europe) ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಉನ್ನತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (World Health Organisation) ಮತ್ತು ತಜ್ಞರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ (Europe) ಕೋವಿಡ್ -19 ನಿಂದ 7 ಲಕ್ಷ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು WHO ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. WHO ಯುರೋಪ್ ಕಚೇರಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲಿನ 53 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಜನರು ಸಾಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

WHO ಯುರೋಪ್ ಕಚೇರಿಯು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್‌ನ (Denmark) ರಾಜಧಾನಿ ಕೋಪನ್‌ಹೇಗನ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೋಂಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಲಸಿಕೆಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ದುರ್ಬಲ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು, 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಲಸಿಕೆಯ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

accine ಪಡೆಯದವರಿಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್‌: ಕಂಡಕಂಡಲ್ಲಿ ದಂಡ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ!

ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆ (Covid Vaccine) ಪಡೆಯಲು ಉಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಎನ್ನಲಾದ ಕ್ರಮವೊಂದನ್ನು ಯುರೋಪ್‌ನ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ (Austria, Europe) ದೇಶ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಕೋವಿಡ್‌ 5ನೇ ಅಲೆಯ (Covid 5th Wave) ಭೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯದವರಿಗೆ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ (Lockdown) ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯದವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಿಕ್ಕಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯದವರಿಗಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ (Lockdown In Austria) ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯದವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ 1450 ಯೂರೋ (1.23 ಲಕ್ಷ ರು.) ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ 89 ಲಕ್ಷ ಜನರಿದ್ದು, ಆ ಪೈಕಿ 20 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಆದೇಶ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.