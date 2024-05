ರೈಲ್ವೇ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್ ನೆಕ್ಕಿ, ಮೈತುಂಬಾ ಮಲ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು  ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಜಕಾರಣಿ

ಜರ್ಮನಿ: ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡನೋರ್ವ ರೈಲ್ವೆಯ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೊಳಕು ಕೆಲಸದ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಖದ್ದು ಆ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡನೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋವನ್ನು ಎಕ್ಸ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಜರ್ಮನಿಯ ಮಾರ್ಟಿನ್ ನ್ಯೂಮೇಯರ್ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಮಾರ್ಟಿನ್ ನ್ಯೂಮೇಯರ್ ಫ್ರೀ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಟಿನ್ ನ್ಯೂಮೇಯರ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಸಹ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

ಮಾರ್ಟಿನ್ ನ್ಯೂಮೇಯರ್ ರೈಲ್ವೆಯ ಟಾಯ್ಲೆಟ್‌ ಕಮೋಡ್‌ನ್ನು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನೆಕ್ಕುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಶೌಚಾಲಯ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಬ್ರಶ್‌ ಸಹ ನೆಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲಾಗಿರುವ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಮೈತುಂಬಾ ಮಲ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಲ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಮುಖಕ್ಕೂ ಅಂಟಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ 90 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವ್ಯೂವ್ ಬಂದಿದೆ. ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬಾರಿ ರೀಟ್ವೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಬಂದಿವೆ.

ಮಾರ್ಟಿನ್ ನ್ಯೂಮೇಯರ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಮಾರ್ಟಿನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಡಾಲ್ಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲು ಮಾರ್ಟಿನ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡೈಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

