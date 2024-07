ಬೆಂಗಳೂರು(ಜು.28) ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಮನಸ್ತಾಪ, ಜೊತೆಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ಅಚ್ಚರಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಳೆಯ 7ನೇ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನೇ ಚಕಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ 6 ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಿಳೆ ಮಾಜಿ ಪತಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇದೀಗ 7ನೇ ಪತಿ ವಿರುದ್ದವೂ ಇದೇ ಪ್ರಕರಣ. ಕಾನೂನನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರಣೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತೆ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ 6 ತಿಂಗಳು ಸಂಸಾರ. ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪತಿ ವಿರುದ್ದ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಹಿಂಸೆ, ಕ್ರೌರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪತಿಯರ ವಿರುದ್ದ ಈಕೆ ಸಕ್ಷನ್ 498ಎ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಕಳೆದ 6 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡಂದಿರು ಕೋರ್ಟ್, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದು ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದುಬಾರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಏಳನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಕಪಟವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪತ್ನಿಯ 498ಎ ವಿರುದ್ದ ಈತ ಕೂಡ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ನ್ಯಾಯಧೀಶರು ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರಣೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

6 ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದ ಕೇಸ್ ಇದು ಎಂದು 7ನೇ ಗಂಡನ ಪರ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಹ್, ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದಾಗ ಇದೀಗ 7ನೇ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು 7ನೇ ಪತಿ? ಸರಿ ಸರಿ ಎಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರೆ. 6 ವಿಚ್ಚೇದನ ಪ್ರಕರಣ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ 7ನೇ ಪತಿಗೂ ಡಿವೋರ್ಸ್ ನೀಡಿರುವ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

