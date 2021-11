Whatsapp: ಯಾವ ಹೊಸ ಫೀಚರ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತ್ತಿದೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್?

ಮೆಟಾ (Meta) ಒಡೆತನದ, ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯ ಆಪ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್ (Whatsapp) ಹಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ (Last Seen) ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಮರೆಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಧ್ವನಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ (Voice Note) ಯನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ (WhatsApp) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ (WhatsApp) ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ WABetaInfo ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು WhatsApp ನ ಭವಿಷ್ಯದ ನವೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಯ್ದ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಆಯ್ಕೆಯು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ (Facebook) ಮಾಲೀಕತ್ವದ ತ್ವರಿತ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗೌಪ್ಯತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, WhatsApp ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇಮೇಜ್, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡಿರುವುದನ್ನು ಮರೆಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಇದೀಗ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾರಿಂದ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಹೊಸ ಗೌಪ್ಯತೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ (Android) ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ (iOS) ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

WhatsApp ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ "ಎಲ್ಲರಿಗೂ (Everyone)" "ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ (Nobody)" ಅಥವಾ "ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ (My contacts)" ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರ, WhatsApp "ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು" ಎಂಬ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೊರತುಪಡಿಸಿ," ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಾರಿಂದ ಮರೆಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು WABetaInfo ಪೋಸ್ಟ್ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಇದು ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗೌಪ್ಯತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ನ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ, WhatsApp ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿರಾಮಗೊಳಿಸಲು (Pause) ಅನುಮತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿರಾಮಗೊಳಿಸಲು (Pause) ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ, ಧ್ವನಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿರಾಮಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ, ಧ್ವನಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ, WhatsApp ತರಂಗರೂಪಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ Android ಮತ್ತು iOS ನಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ವಾಟ್ಸಪ್, ಬಳಕೆದಾರರ ಅಗತ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಯ ಅನುಭವದ ಜತೆಗೆ, ಅವರ ಸಂಹವನನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.