Jio Auto Pay: ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೀಚಾರ್ಜ್: ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?

Tech Desk: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ತನ್ನ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ UPI ಆಟೋಪೇ (UPI Autopay) ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಯುಪಿಐ ಆಟೋಪೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎನ್‌ಪಿಸಿಎಐ) ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

Jio UPI ಆಟೋಪೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಯೋಜನೆಗಳ ರಚನೆ, ಮಾರ್ಪಾಡು ಮತ್ತು ಅಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು UPI PIN ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸದೆಯೇ ರೂ.5,000 ವರೆಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಸ್ವಯಂ ಪಾವತಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ (Prepaid Users) ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ Jio UPI Autopay

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎನ್‌ಪಿಎಸಿಐ) ಜೊತೆಗಿನ ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ. UPI ಆಟೋಪೇ ಸೌಲಭ್ಯವು ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೂ.5,000 ವರೆಗಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ UPI ಪಿನ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಮಾಡಬಹುದು. ರೂ 5,000 ಮಾರ್ಕ್ ನಂತರ, ವಹಿವಾಟನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ UPI ಪಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಯುಪಿಐ ಆಟೋಪೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇ-ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು, ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ Jio Autopay ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ

ಹಂತ 1. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ MyJio ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯಿರಿ

ಹಂತ 2. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ‌

ಹಂತ 3. Setup Jio Autopay ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ

ಹಂತ 4. ನಂತರ "We Support Bank Account and UPI" ಎಂಬ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಪುಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಿಡೈರೆಕ್ಟ್‌ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ Get Started ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 5. ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು

ಹಂತ 6. ನಂತರ ನೀವು ಆದ್ಯತೆಯ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನ, UPI ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. UPI ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ

ಹಂತ 7. ನಂತರ ನೀವು UPI ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಈ ಫಿಚರ್‌ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್‌ ಮಾಡಬಹುದು

ರೀಚಾರ್ಜ್ ನವೀಕರಣ ದಿನಾಂಕ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ!

"ನಮ್ಮ ಸಹಯೋಗವು ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಯೋಜನೆಗಳ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. UPI AUTOPAY ಯೊಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವರ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಯ ಒದಗಿಸಲು NPCI ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. " ಎಂದು ಎನ್‌ಪಿಸಿಐನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕುನಾಲ್ ಕಲಾವತಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ರೀಚಾರ್ಜ್ ನವೀಕರಣ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಜಿಯೋ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಿರಣ್ ಥಾಮಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.