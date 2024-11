A, B ಮತ್ತು C ಮೂವರಿರುತ್ತಾರೆ. A ತೂಕ 60 ಕೆಜಿ, B ತೂಕ A ಗಿಂತ 10 ಕೆಜಿ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು C ತೂಕ B ಗಿಂತ 5 ಕೆಜಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, C ತೂಕ ಎಷ್ಟು?

A) 50 ಕೆಜಿ

B) 55 ಕೆಜಿ

C) 65 ಕೆಜಿ

D) 70 ಕೆಜಿ