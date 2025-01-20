ವಿಜಯೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇಲೆ ಜತೆ ಕೂತು ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ? Kumar Bangarappa Suvarna News

First Published Jan 20, 2025, 9:00 PM IST | Last Updated Jan 20, 2025, 9:00 PM IST

ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ, ಯಾಕೆ ಭಿನ್ನಮತ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ಬಣಕ್ಕೆ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಭಿನ್ನಮತದ ನಾಯಕರುಗಳ ಉದ್ದೇಶ , ಗುರಿಗಳೇನು? ನ್ಯೂಸ್‌ ಅವರ್‌ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಭಿನ್ನಮತಿಯರ ಬಣದ ನಾಯಕರಾದ ಕುಮಾರ್‌ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ. Suvarna News Hour Special With Kumar Bangarappa | Kumar Bangarappa | Ajit Hanamakkanavar | Kumar Bangarappa Exclusive Interview | Kumar Bangarappa Latest Interview | Kumar Bangarappa Interview In Suvarna News | Kannada Interviews | Suvarna News | Kannada News | Latest Kannada News | Suvarna News 24x7 | ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ ನ್ಯೂಸ್ | ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ | Karnataka Political Updates | Kannada Interviews | Kumar Bangarappa Vs Madhu Bangarappa

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