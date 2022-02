James Teaser Relaese: ಜೇಮ್ಸ್‌ಗೆ ವಿದೇಶಿಗರಿಂದಲೂ ಶುಭಹಾರೈಕೆ: ವಿ ಮಿಸ್ ಯು ಅಪ್ಪು ಎಂದ ಇಸ್ರೇಲಿಗರು!

ವಿಜಯನಗರ (ಫೆ. 12): ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ (Puneeth Rajkumar) ಜೇಮ್ಸ್ ಟೀಸರ್ (James Teaser) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜೇಮ್ಸ್ ಟೀಸರ್ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾದ ವಿದೇಶಿಗರು ಕೂಡ ಅಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್‌ಗೆ ಶುಭಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಜೇಮ್ಸ್ ಟೀಸರ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಭಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ 'ನಾವು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದವರು, ನಾವು ಅಪ್ಪು ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿ ಕಿಚಡಿ ವಿಶ್ವ , ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ವಿದೇಶಿಗರಿಎ ಟೀಸರ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಸರ್‌ ನೋಡಿದ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಪ್ರಜೆಗಳು

'ಜೇಮ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಟೇಲರ್ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿ ಮಿಸ್ ಯು ಅಪ್ಪು, All The Best" ಎಂದು ಶುಭಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪುನೀತ್ ನಟನೆಯ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಜೇಮ್ಸ್ ಟೀಸರ್ ಪಿಆರ್‌ಕೆ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. Emotions are bigger than business ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಹಾವ, ಭಾವ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪು ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.