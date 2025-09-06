MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ಇವಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ.. ‘ಕೈ’ ಶಂಖನಾದ! ಇವಿಎಂಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ.. ಬ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗೆ ಜೈ.. ಏನಿದು ಆಟ?

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವಿಎಂ ಬದಲಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಬಳಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

Gowthami K
Published : Sep 06 2025, 04:20 PM IST
ಮೊಳಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊಳಗಿದೆ ರಣಕಹಳೆ.. ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೊ ಅದೊಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕದನ ಕಣ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಲಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ರೂ ಅಚ್ಚರಿಯೇನಿಲ್ಲ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕರುನಾಡಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು ಹೊತ್ತಿಸಿರೊ ಕೈ ಸರ್ಕಾರದ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಏನು? ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಉದ್ದೇಶವಾದ್ರು ಏನು?

ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಲ್ಲಿ ಇವಿಎಂ ಬದಲಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ತರೋದಿಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸೋದು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಯೋಗ ಹೇಳೋದೇನು? ಇವಿಎಂನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್​ ಪೇಪರ್​ಗೆ ಬದಲಾಗೋಕಿರೊ ಸವಾಲುಗಳೇನು..? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಆಯಕ್ತರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ?

ಇವಿಎಂಗಳ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿರೋ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ಗೆ ಹಾಕಿದೆ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಮಲ ಪಡೆ ಹಾಕಿರೋ ಆ ಸವಾಲೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ.. ಆದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವಿಎಂಗೆ ಗುಡ್​ಬೈ ಹೇಳಿ, ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್​ಗೆ ವೆಲ್​ ಕಂ ಹೇಳೋಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ.. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ ಈ ನಡೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರೊ ಬಿಜೆಪಿಯು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದೆ.

