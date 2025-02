ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ? Suvarna News Discussion - Part-7 | BY Vijayendra Vs Yatnal

ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ? Suvarna News Discussion - Part-7 ( 10-02-2025) | BY Vijayendra Vs Yatnal ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂತಾ? ಬಂಡೆದ್ದಿದ್ದ ಯತ್ನಾಳ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿತಲ್ಲ ಹೈಕಮಾಂಡ್..! ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹಠಾವೋ ಅಂದಿದ್ದ ರೆಬೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಯ್ತಾ..? ಯತ್ನಾಳ್ ಟೀಂನಲ್ಲಿದ್ದ ರೆಬೆಲ್ ನಾಯಕರ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು..?ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ? News Discussion | Suvarna News Discussion | Left Right And Centre | Suvarna News Debate | Ajit Hanamakkanavar | Prashant Natu | Ajit Left Right And Centre Suvarna News | Kannada News | Latest Kannada News | Suvarna News 24x7 | ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ ನ್ಯೂಸ್ | ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ | Karnataka Political Updates Suvarna News Live: https://www.youtube.com/live/R50P2knCQBs?feature=shared