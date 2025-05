ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಬ್ಬ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಎಲ್ಲರು: ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಣ!

ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ನಿಂತು ಒಂದು ನವೋದ್ಯಮವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ! ಸಹಕಾರಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರವಿಶಂಕರ್ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೊರೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹರಿಸಿ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ, ಈ ಸಹಕಾರಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಇಚ್ಛೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳಾಗಿವೆ. "All for One, One for All: Build Together!" Thinking you can build a startup in isolation? Think again! Ravi Shankar emphasizes the power of a collaborative ecosystem. Share the load, share the vision, and solve problems together. Inspired by Silicon Valley's culture, this cooperative philosophy is spreading in India. Your network and willingness to collaborate are crucial assets. Suvarna News | Kannada News | Asianet Suvarna News । Latest Kannada News | Suvarna News 24x7 | ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ ನ್ಯೂಸ್ | ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ | Karnataka Political Updates Suvarna News Live: https://www.youtube.com/live/R50P2knCQBs?feature=shared