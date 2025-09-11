MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲನ ಮೌನಾಸ್ತ್ರ, ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ಗರ್ವಭಂಗ; ಮದ್ದಾನೆಗೆ ಮೋದಿ ಅಂಕುಶ

ಅಮೆರಿಕದ ಬಿಳಿ ಆನೆಯ ಸೊಕ್ಕಡಗಿಸಲು ಭಾರತ ಹೊಂದಿರುವ ಅಂಕುಶದ ಕುರಿತಾದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?

Mahmad Rafik
Published : Sep 11 2025, 10:43 AM IST
ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಕಚೇರಿಲಿ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು,.. ಯಾವಾಗ್ ಬೇಕಿದ್ರೂ, ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಸರ್​ಪ್ರೈಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಬೋದು.. ಮೊನ್ನೆ ತನಕ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕಾ, ಇವತ್ತು, ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಾಡಣ ಅಂತಿದೆ.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಮಾತುಕತೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ರೆಡಿಯಾಗೋ ಹಾಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು?

