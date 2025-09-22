ಸೇಡಿನ ಜ್ವಾಲೆ... ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಬರ್ಬರ ಹ*! ತಂದೆಯ ಮೇಲಿನ ಸೇಡಿಗೆ ಮಗಳನ್ನ ಕೊಂದ ಹಂತಕರು
10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಯುವತಿ ಹೆಣವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾಳೆ.. ಆಕೆಯನ್ನ ಯಾರೋ ಕೊಂದು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಸೆದು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಯುವತಿಯನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದು ಯಾರು..? ಯಾಕಾಗಿ ಕೊಂದ್ರು..
ಆಕೆಗಿನ್ನು 17 ವರ್ಷ.. ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿಸಿ ಎಂಜನೀಯರಿಂಗ್ ಓದಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಳು.. ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು.. ಇನ್ನೆರಡು ದಿನ ಕಳೆದಿದ್ರೆ ಆಕ ಗಂಟುಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ದಳು.. ಆದ್ರೆ ಆವತ್ತೊಂದು ದಿನ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಜೊತೆ ವಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಳೆ.. ಇಲ್ಲೇ ಇರು ಅಕ್ಕ ಬಂದೆ ಅಂತ ತಂಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಕೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ.. ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೂ ಆಕೆಯ ಸುಳಿವು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಸೀದಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಬಟ್ ಆಗಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ.. ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಯುವತಿ ಹೆಣವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾಳೆ.. ಆಕೆಯನ್ನ ಯಾರೋ ಕೊಂದು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಸೆದು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಯುವತಿಯನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದು ಯಾರು..? ಯಾಕಾಗಿ ಕೊಂದ್ರು.. ಒಂದು ಡೆಡ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಹಿಂದಿನ ರೋಚಕ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟೋರಿಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಎಫ್ಐಆರ್.
ಹೌದು.. ಹಾವಿನ ದ್ವೇಷ 12 ವರ್ಷ ಅಂತಾರೆ.. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ದ್ವೇಷವಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಅಂತಾರೆ.. ಆದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ.. ಈ ಮನುಷ್ಯ ದ್ವೇಷದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.. ಕಾರಣ ಒಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಳಿದುಬಿಡ್ತಾನೆ.. ಯಾರ ಮೇಲಿನ ಸೇಡಿಗೋ ಇನ್ಯಾರನ್ನೋ ಬಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾನೆ.. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೆಳೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ.. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೀದಾ ಕಲಬುರ್ಗಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ವೀಕ್ಷಕರೇ.. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಖೇಡದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ.
ಈ ಮಳಖೇಡ , ಹಿಂದೆ ಮಾನ್ಯಖೇಡ ಹೆಸರಿನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದ ನೆಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಲವು ಕ್ವಾಟರ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಈ ಕ್ವಾಟರ್ಸಗಳ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 18ನೇ ತಾರೀಖು ಗುರುವಾರ ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಹಂದಿ- ನಾಯಿ, ದನ- ಕರು ಏನಾದರೂ ಸತ್ತಿರಬಹುದು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ಹೋದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಮುಳ್ಳು ಪೊದೆಯೊಳಗಿನ ತುಸು ನೀರು ನಿಂತ ಸ್ಥಳದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳೊಬ್ಬಳ ಶವ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.