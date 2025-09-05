MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ಇವನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ; ಅಪ್ಪನ ಅಶ್ಲೀಲ ಆಡಿಯೋ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ₹5 ಕೋಟಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ!

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಮಗ ತಂದೆಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಆಡಿಯೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಮಗ, ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸಲು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ. ತಂದೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಮಗ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಚರರು ಜೈಲುಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Sathish Kumar KH
Published : Sep 05 2025, 01:50 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.05): ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗನೊಬ್ಬ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸ್ವಂತ ತಂದೆಗೆ ಬ್ಲಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ, ಅಶ್ಲೀಲ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರ ಮಗ ಪ್ರಣಮ್, ತಂದೆಯ ಅಶ್ಲೀಲ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಮಗನ ವಿರುದ್ಧ ತಂದೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಣಮ್ ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡಿದವರು ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ:
ಆರೋಪಿ ಪ್ರಣಮ್ ತಂದೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಮಗನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ಪ್ರಣಮ್‌ಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆತನ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಣಮ್ ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಜೂಜು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈಗ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ಬ್ಲಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಮಾಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ತಂದೆ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಆತ ಮಾಡಿದ ಈ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಖೆಡ್ಡಾ ತೋಡಲು ಹೋಗಿ ತಾನೇ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ.

ಪ್ರೀತಿಸಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತನ ಹತ್ಯೆ: ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ
ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯುವಕನ ಹತ್ಯೆ ನಡೆಸಿ, ಅಪಘಾತವೆಂದು ನಂಬಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಗಿಯ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನೇ ಎಸಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಲೆ ಎಂದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. 21 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಮಂಜು, ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಹುಡುಗಿಯ ಮನೆಯವರು ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಂಜುನ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಆಕೆಯ ಅಣ್ಣ ದರ್ಶನ್ ಮಂಜುವಿನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದ. ನಂತರ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಗೆಳೆಯರು ಮಂಜುವನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಆತನ ಆಟೋವನ್ನು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದರು. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು.

ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಇದು ಕೊಲೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ದರ್ಶನ್‌ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅವನು ಸತ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಅಮಾಯಕನ ಜೀವ ತೆಗೆದ ದರ್ಶನ್ ಈಗ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.

