ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ‘ಸಿಕಂದರ್’ ಸೋಲು: ಸಲ್ಲುಮಿಯಾ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರೋಪ
ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ ಸಿಕಂದರ್ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ಸಿಂಕದರ್ ಸೋಲಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುರುಗದಾಸ್ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಟೌನ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷ್ಯ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕಂದರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಟನೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎ ಆರ್ ಮುರುಗದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನವಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಕ್ವೀನ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಭಾವಿಸಿದ್ರು.
ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಸೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮುರುಗದಾಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಘಜನಿ, ಹಾಲಿಡೇ ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟವರು. ಸೌತ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ. ಇಂಥಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ 200 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ 150 ಕೋಟಿ ಕೂಡ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ನಷ್ಟಮಾಡಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೇ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಬೀಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸೋತಾಗ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಬರೋದು ಸಹಜ. ಸದ್ಯ ಸಿಕಂದರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತಮಿಳು ವಾಹಿನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮುರುಗದಾಸ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮೇಲೆ ಸಾಲು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗಂತೆ.
ಅವರಿಂದ ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ತಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಮುರುಗದಾಸ್. ಇನ್ನೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗೆ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ನಿಂದ ಜೀವ ಭಯ ಇದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಬರಲ್ವಂತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೋ ಸಲ್ಲು ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಮುರುಗದಾಸ್ ರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜವೇ ಆದ್ರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಕರೀಯರ್ ಮುಂದುವರೆಯೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿದೆ.