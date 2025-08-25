ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಜನರೇಟಿವ್ AI ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಅನುಪಮ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. AI ವೇಗ ಮತ್ತು ರಚನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಅದು ಆಳ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಚಿಂತನೆಯಿಲ್ಲದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಾದಿ.ಕಾಮ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಪೀಪಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಇಒ ಅನುಪಮ್ ಮಿತ್ತಲ್, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಐಡಿಯಾಗಳು, ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರೇಟಿವ್ AI ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಮಿತ್ತಲ್ ಒಬ್ಬ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ "ನಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿ ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಮಿತ್ತಲ್ ಇದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಜನರೇಟಿವ್ AI ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ - ಸುಗಮ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ - ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಭ್ಯ ಸೈಕೋಫ್ಯಾನ್ಸಿ," ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಡ್ಜ್, AI-ರಚಿತ ಇಮೇಲ್ಗಳು, ಪಿಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರದ ಡೆಕ್ಗಳು ಹೊಳಪುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಆಳವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿಂದ AI-ಬರೆದ ಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಪ್ರತಿಭೆಯಂತೆ ಓದುತ್ತದೆ... ಮತ್ತು ಏನೂ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ಅರ್ಥಹೀನ Ctrl C + Ctrl V ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮಿತ್ತಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಜವಾದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. AI "ವೇಗ ಮತ್ತು ರಚನೆ"ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾದರೂ, ತೀರ್ಪು, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಚಿಂತನೆಯು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಮಾನವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. "AI ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನಕಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಧೈರ್ಯ ಅಥವಾ ಮೂಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನಕಲಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಮಿತ್ತಲ್ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐ ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಆರಂಭ!
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವೇಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಗಮನದಿಂದ ತಮ್ಮ ಆದಾಯವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ವಿಧಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದವು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನಿಗಳ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ.'ದಿ ಜೆನ್ಎಐ ಡಿವೈಡ್: ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎಐ ಇನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ 2025' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಎಂಐಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಕೆಲವು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಜನರೇಟಿವ್ ಎಐ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪಣತೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕಂಪನಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ AI ಪೈಲಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5% ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರಬಲ AI ಮಾದರಿಗಳ ಏಕೀಕರಣದ ನಂತರವೂ, ಕಂಪನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.