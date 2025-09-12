07:42 AM (IST) Sep 12

Karnataka News Live: ಪೊಲೀಸ್‌ ಪೇದೆ ಹುದ್ದೆ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ?

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕಾತಿ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 18ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ 27, ಹಿಂ.ವರ್ಗಗಳಿಗೆ 30ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Karnataka News Live: 2500-3000ರೂವರೆಗೆ ಮಾಮೂಲು ಫಿಕ್ಸ್

ನೇಪಾಳದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖೈದಿಗಳು 2500-3000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಮೂಲು ನೀಡಿ ಭಾರತ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಸ್ ಮಾಲಿಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಟರಾಜ್ ಶರ್ಮಾ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ಮಹದೇವಪುರದಿಂದ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ಈ ಓಡಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು ನೇಪಾಳ ಹಾಗೂ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದಿರುವ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.