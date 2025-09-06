08:48 AM (IST) Sep 06

Karnataka News Live 6th September 2025 Today Top News - ರೆಡ್ಡಿ Vs ಸೆಂಥಿಲ್, ನಾಟಕವಾಡಿದ ತಾಯಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ದಂಡ - ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ 5 ಸುದ್ದಿ

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಸೆಂಥಿಲ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಗನ ನಾಪತ್ತೆ ನಾಟಕವಾಡಿದ ತಾಯಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.
