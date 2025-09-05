02:00 PM (IST) Sep 05

karnataka news live 5th september 2025 ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ನೆನಪು ಹಂಚುತ್ತೇವೆ - ಅನಂತ್‌ ನಾಗ್ ಸಂಗೀತ ಯಾನ

ಅನಂತ್‌ ನಾಗ್ 77ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯ ಫೋನ್‌ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೊಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

Read Full Story
01:43 PM (IST) Sep 05

karnataka news live 5th september 2025 ಕಮೆಂಟ್​ ಹಾಕುವಾಗ ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ! ಜೈಲೂಟ ಫಿಕ್ಸ್​- ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡಿದ್ರೂ, ಫೇಕ್​ ಐಡಿ ಆದ್ರೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ!

ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ.ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಭ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವವರಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಬಳಸಿದರೂ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Read Full Story
01:23 PM (IST) Sep 05

karnataka news live 5th september 2025 ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬುರುಡೆ ಪ್ರಕರಣ - ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಮತ್ತು ಜಯಂತ್ ಹೇಳಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಿರೀಶ್ ಮಟ್ಟೆಣ್ಣನವರ್ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬುರುಡೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಮಟ್ಟೆಣ್ಣನವರ್ ನವರನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಮತ್ತು ಜಯಂತ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೆಹಲಿ ಪ್ರಯಾಣ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

Read Full Story
12:57 PM (IST) Sep 05

karnataka news live 5th september 2025 ಥಿಯೇಟರ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತದವರನ್ನೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕರೆಸುತ್ತೇನೆ - ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್

ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಧಾನ ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಟೈಮ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚೇ ಟೈಮ್‌ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಎಂದರು ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ.

Read Full Story
12:47 PM (IST) Sep 05

karnataka news live 5th september 2025 ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗನ್ ತೋರಿಸಿ ಜ್ಯೂವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪ್ ದರೋಡೆ - ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

ಮಾಚೋಹಳ್ಳಿಯ ರಾಮ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗನ್ ಬಳಸಿ 30 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಕಾರುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿಗೆ ಶೋಧ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.

Read Full Story
12:34 PM (IST) Sep 05

karnataka news live 5th september 2025 ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ನಂತರ ಇಂದು ಹೇಗಿದೆ ಚಿನ್ನದ ದರ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ನಂತರ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಚಿನ್ನದ ದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ಯಾ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

Read Full Story
12:27 PM (IST) Sep 05

karnataka news live 5th september 2025 ಇವಿಎಂ ಬದಲು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಪಾರದರ್ಶಕ, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸರಿಯಿಲ್ಲ - ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್

ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ‌ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಿಎಂ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂದೇಶ ಇವೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಇದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಬಳಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.

Read Full Story
12:11 PM (IST) Sep 05

karnataka news live 5th september 2025 ಕುಂದಾಪುರ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕರಣ, ದೂರು ಪಡೆದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ 6 ಜನ ಬಂಧನ

ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿ ಆರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ದೂರು ದಾಖಲಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Read Full Story
11:33 AM (IST) Sep 05

karnataka news live 5th september 2025 ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬುರುಡೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವು - ಕಾಡಿನಿಂದ ಬುರುಡೆ ತಂದಿರುವ ಅಸಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪತ್ತೆ!

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬುರುಡೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಿಂದ ಬುರುಡೆ ತರುವ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆಗೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ. ಕೇರಳದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌ಗಳ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
Read Full Story
11:04 AM (IST) Sep 05

karnataka news live 5th september 2025 ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ - ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕು, ಶಾಂತಿ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್‌

‘ಇಸ್ಲಾಂ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶ’ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ವಿನೋಭಾ ಭಾವೆಯವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಎಂದರೆ ಶಾಂತಿ, ಪೈಗಂಬರ್ ಎಂದರೆ ಶಾಂತಿದೂತ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Read Full Story
10:27 AM (IST) Sep 05

karnataka news live 5th september 2025 ಸ್ಟಾರ್ ಮಗಳ ಜೀವನದ ನೋವು-ಸಂತೋಷ - ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್‌!

ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ಮಗಳಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಲೈಫ್‌ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಹತ್ತಿರ ಸೇರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವರ ಮನೆಯವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಂದರು ಸುದೀಪ್‌ ಮಗಳು ಸಾನ್ವಿ.

Read Full Story
10:11 AM (IST) Sep 05

karnataka news live 5th september 2025 ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕಿನ 30 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ - ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಚಾಲನೆ

ಕೆ. ಸಿ ವ್ಯಾಲಿ 2 ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಾಗರ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ನಿಂದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕಿನ 30 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕಾವೇರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದರು.

Read Full Story
10:01 AM (IST) Sep 05

karnataka news live 5th september 2025 ಬೆಳಗಾವಿ ಬೀಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ನರ್ಸ್ ಹುಚ್ಚಾಟ - ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ

ಇಲ್ಲಿನ ಬೀಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ನರ್ಸ್ ಹುಚ್ಚಾಟ ಮೆರೆದಿದ್ದು, ನಾನು ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

Read Full Story
09:40 AM (IST) Sep 05

karnataka news live 5th september 2025 ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಿರೋಧಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ನನಗೂ ಆಫರ್ ಬಂದಿತ್ತು - ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸುಮಂತ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಿರುದ್ಧ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಂತೆ ನನಗೂ ಆಫರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್‌ಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸುಮಂತ್ ಸ್ಪೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Read Full Story
07:00 AM (IST) Sep 05

karnataka news live 5th september 2025 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ

ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಹೆಚ್ಚು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದುಳಿದ ಕಾಲೊನಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 389 ಕೋಟಿ ರು. ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೇರಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

Read Full Story