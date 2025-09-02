೧೯ ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಯೋಗಾಸನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ೨೦೨೩ ರಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
Karnataka News Live: ಸ್ಫೋಟ್ಸ್ ಅಸೋಶಿಯೇಷನ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ವಿರುದ್ಧ 19 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ
ಕಾಫಿನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ರೂ ಅವಾಂತರಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ದತ್ತಪೀಠ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆಯೊಂದು ಬಂಡೆ ಉರುಳಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದತ್ತಪೀಠ, ಅತ್ತಿಗುಂಡಿ, ಮಹಲ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಮೀಪ ಭೂಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತವಾಗಿತ್ತು. ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರೇ ತೆರವು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚದುರದಿಂದ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಗುರದಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ. ಒಳನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಜೋರಾದ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
Karnataka News Live 2nd Septemeber 2025 ನಿಧನರಾಗಿರುವ ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಇವರು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಭಾವುಕರಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ನಿಧನರಾಗಿರುವ ತಾಯಿ ಹೀರಾಬೆನ್ ಮೋದಿಯನ್ನು ಇವರು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೋಟರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ತಾಯಿ ವಿರುದ್ದ ಬಳಸಿದ ಕೀಳು ಪದಗಳಿಂದ ಮೋದಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Karnataka News Live 2nd Septemeber 2025 ವಿವಾದದಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಯ್ತು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಡಳಿತ, ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದ ಸಿಎಂ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ! ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ
Karnataka News Live 2nd Septemeber 2025 ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಸುಳ್ಳಿನ ಊಟ ಉಣಬಡಿಸಿದ್ದ ಸುಜಾತಾ ಭಟ್ಗೆ ಬಂತು ಬಿಗ್ ಆಫರ್; ಏನದು?
Sujatha Bhat: ಅನನ್ಯಾ ಭಟ್ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳಿನ ಕಥೆ ಹೆಣೆದು ಇಡೀ ನಾಡಿನ ಜನರನ್ನು ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದ ಸುಜಾತಾ ಭಟ್ಗೆ ಈಗ ಬಿಗ್ ಆಫರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಂತೆ. ಏನದು?
Karnataka News Live 2nd Septemeber 2025 ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಗಿಳಿಗಳು - ಗಿಳಿಗಳ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಕೇಳಲಾಗದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸಿದ ಝೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಬ್ರಿಟನ್ನ ಮೃಗಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗಿಳಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗಿಳಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿ, ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು.
Karnataka News Live 2nd Septemeber 2025 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ 5 ನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ!
Karnataka News Live 2nd Septemeber 2025 ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹುಡುಗೀರು 'ಡ*ಗಾರ್'; ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿ ಅಸಹ್ಯಪಟ್ಟ ಹೀರೋಯಿನ್! ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ Lokah 1 Chandra
ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ದುಲ್ಖರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ Lokah Chapter 1 Chandra Movie ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹುಡುಗಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಭ್ಯ ಮಾತು ಬಳಸಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಟೀಂ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದೆ.
Karnataka News Live 2nd Septemeber 2025 ಚಿನ್ನ ಕಳ್ಳಿ ನಟಿ ರನ್ಯಾ ಸೇರಿ 4 ಮಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಆರ್ಐ ಶಾಕ್, ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ !
ಚಿನ್ನದ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಾಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟಿ ರನ್ಯಾ ರಾವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಡಿ.ಆರ್.ಐ. ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 127.3 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
Karnataka News Live 2nd Septemeber 2025 ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾದ ಆಪಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ - ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
Karnataka News Live 2nd Septemeber 2025 ಈ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ, ಕಾರಣವೇನು?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಖರೀದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಕೊಂಚ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲಿ. ಕಾರಣವೇನು?
Karnataka News Live 2nd Septemeber 2025 ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣ - ಮತ್ತೆ ಶಾಸಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಸಿ.ವೀರೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿಗೆ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಇಡಿ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಚಳ್ಳಕೆರೆಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Karnataka News Live 2nd Septemeber 2025 ನಾನೀಗ ಫ್ರೀ ಬರ್ಡ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ - ಶಾಸಕ ಶಿವರಾಮ ಹೆಬ್ಬಾರ
ನಾನೀಗ ಫ್ರೀ ಬರ್ಡ್. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶಿವರಾಮ ಹೆಬ್ಬಾರ ಹೇಳಿದರು.
Karnataka News Live 2nd Septemeber 2025 ನಮಗೂ ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ 7 ಮಂದಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವಿದು!
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ನೀಲಿ ಮಾರ್ಗದ ಚಿಕ್ಕಜಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
Karnataka News Live 2nd Septemeber 2025 ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದಲೂ ಲಂಚ ಪಡೆದು ದೇಶದ ಮಾನ ಕಳೆದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು
ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಲಂಚ ಪಡೆದ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದ ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರನಿಂದ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೇ ರಶೀದಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
Karnataka News Live 2nd Septemeber 2025 Breaking News - ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೆ ಮತ್ತೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್; ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರವೇ ಗತಿ!
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡರ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗಿದೆ.
Karnataka News Live 2nd Septemeber 2025 ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು - ಸಚಿವ ಡಿ.ಸುಧಾಕರ್ ಕಿಡಿ
ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಖಾವಂದರರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆದಿದೆ.
Karnataka News Live 2nd Septemeber 2025 ಕೈಗೆ ಕೋಳ ಮೈಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಯಣ ಯಾರಿತಾ?
ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಶರ್ಟ್ರಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕೈಕೋಳ ಹಾಕಿ ಸೀಟಿಗೆ ಬಂಧಿತನಾಗಿರುವ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
Karnataka News Live 2nd Septemeber 2025 ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ, ಕನ್ನಡಿಗ ಕೋಲಾರ ಮೂಲದ ಮಾಡೆಲ್ ಬಲಿ!
Karnataka News Live 2nd Septemeber 2025 ಪವರ್ಪಾಯಿಂಟ್.. ಜೈಲಲ್ಲಿರುವ ಸಿಎಂಗಳ ವಜಾಕ್ಕೆ ರಂಪ ಏಕೆ? - ಹರೀಶ್ ಸಾಳ್ವೆ ಲೇಖನ
ಪ್ರಧಾನಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಚಿವರು 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಮಸೂದೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ.
Karnataka News Live 2nd Septemeber 2025 ಬೆಂಗಳೂರಿನ TCS ಕಚೇರಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 9.31 ಕೋಟಿ ರೂ; ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಷ್ಟು? ಒಪ್ಪಂದ ಷರತ್ತುಗಳೇನು?
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟಿಸಿಎಸ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಕಚೇರಿಗಾಗಿ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. 15 ವರ್ಷಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳೇನು ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.