ಗಂಗಾ ಆರತಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾವೇರಿ ಆರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಚಿಕನ್ ರೈಸ್ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗೆ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಭಾರೀ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲೆ ಸೇರುವಂತಾಗಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಗಿತ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಯಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 22:42 ರೂ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ 750 ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮೆನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ, ಶೇ.50 ರಿಂದ 60 ರಷ್ಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ 100 ಗ್ರಾಂ. ನೈಸ್, ಶೇ.15 ರಿಂದ 20 ರಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗೆ 150 ಗ್ರಾಂ. ಚಿಕನ್, ಶೇ.10 ರಿಂದ 13 ರಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬಿಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ಸ್ಗೆ 100 ಗ್ರಾಂ ತರಕಾರಿ, 5 ಗ್ರಾಂ ಉಪ್ಪು -ಅರಿಶಿನ ಬಳಕೆಯ 391 ಗ್ರಾಂ. ತೂಕದ ಚಿಕನ್ ರೈಸ್ ನೀಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿತ್ತು. ಟೆಂಡರ್ ಸಹ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೊಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Karnataka News Live 24th September ಬಿಜೆಪಿ ಒತ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ 14 ಎಸ್ಸಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜಾತಿ ಔಟ್
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಳಸುವ ಆ್ಯಪ್ನಿಂದ 14 ಎಸ್ಸಿ-ಎಸ್ಟಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಿಯೋಗವು ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ. ಜಾತಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷಾ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ನಿಂದ ಕೈಬಿಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
Karnataka News Live 24th September ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಐಟಿ ದಾಳಿ - ಪಿಇಎಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್
Karnataka News Live 24th September ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಸರಾ ಗಿಫ್ಟ್ - 37 ಜನಕ್ಕೆ ನಿಗಮ ಹುದ್ದೆ? ಖರ್ಗೆ ಕೈ ಸೇರಿದ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ, ಇವರಿಗೆ ಸಿಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ!
Karnataka News Live 24th September ದಸರಾದಲ್ಲಿ 3000 ಡ್ರೋನ್ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಯಾವ ದಿನ ನೋಡಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ 3,000 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
Karnataka News Live 24th September ಸಿನ್ಮಾಗೆ ಏಕರೂಪ ದರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಸುಪ್ರೀಂಗೆ ಮನವಿ
ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 200 ರೂ. ದರ ಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ.