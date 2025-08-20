08:01 AM (IST) Aug 20

Karnataka News Live 20th August: ಇಂದಿನ ಟಾಪ್ 5 ಸುದ್ದಿಗಳು - ಒಳಮೀಸಲು ಫೈನಲ್‌, ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಾಗಿ 63 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಎತ್ತಿದ ಸರ್ಕಾರ!

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಮರುವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದಲಿತ ಬಲ ಮತ್ತು ಎಡ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ತಲಾ 6% ಮತ್ತು ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ 5% ಮೀಸಲಾತಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

07:41 AM (IST) Aug 20

Karnataka News Live 20th August: ಎಂಎಲ್ಸಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ 45 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವ - ಸದಸ್ಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು ಅವರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸೇವೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿರುವುದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ 50 ವರ್ಷ ಸಹ ಪೂರೈಸಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.

07:35 AM (IST) Aug 20

Karnataka News Live 20th August: ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್‌ ಪುತ್ರ ಪ್ರತೀಕ್‌ ನಿರಾಳ - ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮಧ್ಯಂತರ ಬೇಲ್‌

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಪ್ರತೀಕ್‌ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಅರ್ಜಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಧ್ಯಂತರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

07:34 AM (IST) Aug 20

Karnataka News Live 20th August: ಎಸ್‌ಸಿ ಒಳಮೀಸಲು ಫೈನಲ್‌: ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಂಡನೆ

ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತ ನ್ಯಾ। ನಾಗಮೋಹನ ದಾಸ್ ಅವರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ, ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆದಿ ಆಂಧ್ರ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಶೇ. 1ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಆ ಸಮೂಹಗಳ ಜತೆಗೆ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

 

07:34 AM (IST) Aug 20

Karnataka News Live 20th August: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ: ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಹಾಗೂ ಅದರ ಉಪನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯುಸೆಕ್‌ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವಿದೆ.

 

07:33 AM (IST) Aug 20

Karnataka News Live 20th August: ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರದು: ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ

ಗೊಂದಲಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯ ಇದೆ ಎಂದರು.

 

07:33 AM (IST) Aug 20

Karnataka News Live 20th August: ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರಿಂದ ಸಭೆ: ಸಿಎಂ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಖಂಡ್ರೆ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಆ.22 ರಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ಈಶ್ವರ್‌ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

 

07:32 AM (IST) Aug 20

Karnataka News Live 20th August: ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಣ್ಣ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಸಿ, ಒಸಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ: 20*30, 30*40 ಸೈಟಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಲಾಭ?

20*30 ಅಥವಾ 30*40 ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ. ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಸಿ, ಒಸಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

 

07:32 AM (IST) Aug 20

Karnataka News Live 20th August: 402 ಮಂದಿಗೆ 15-20 ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್‌ಐ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ: ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್‌

2021ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 545 ಮತ್ತು 402 ಪಿಎಸ್‌ಐ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ 545 ಪಿಎಸ್‌ಐ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು.

 

07:32 AM (IST) Aug 20

Karnataka News Live 20th August: ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಸೃಷ್ಟಿ: ಸಿಎಜಿ

ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ವ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 63 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರು. ನಿವ್ವಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

 

 

