ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.20): ಐದಲ್ಲ ಕೇವಲ ಮೂರೇ ವರ್ಗೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಎಸ್ಸಿ ಒಳಮೀಸಲು ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ. 6: 6:5 ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಿಎಂ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದು ಇದರ ಆದೇಶವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಎಡಗೈ ಸಮುದಾಯದ ದಶಕಗಳ ಬೇಡಿಕೆ, ಹೋರಾಟ ಕೊನೆಗೂ ಸಾಕಾರವಾಗಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ನ್ಯೂಸ್ಲೈವ್ ಬ್ಲಾಗ್
Karnataka News Live 20th August: ಇಂದಿನ ಟಾಪ್ 5 ಸುದ್ದಿಗಳು - ಒಳಮೀಸಲು ಫೈನಲ್, ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಾಗಿ 63 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಎತ್ತಿದ ಸರ್ಕಾರ!
Karnataka News Live 20th August: ಎಂಎಲ್ಸಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ 45 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವ - ಸದಸ್ಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು ಅವರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸೇವೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿರುವುದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ 50 ವರ್ಷ ಸಹ ಪೂರೈಸಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.
Karnataka News Live 20th August: ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ ಪುತ್ರ ಪ್ರತೀಕ್ ನಿರಾಳ - ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಬೇಲ್
ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಪ್ರತೀಕ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಅರ್ಜಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಧ್ಯಂತರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
Karnataka News Live 20th August: ಎಸ್ಸಿ ಒಳಮೀಸಲು ಫೈನಲ್: ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಂಡನೆ
ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತ ನ್ಯಾ। ನಾಗಮೋಹನ ದಾಸ್ ಅವರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ, ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆದಿ ಆಂಧ್ರ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಶೇ. 1ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಆ ಸಮೂಹಗಳ ಜತೆಗೆ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Karnataka News Live 20th August: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ: ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಹಾಗೂ ಅದರ ಉಪನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವಿದೆ.
Karnataka News Live 20th August: ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರದು: ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ
ಗೊಂದಲಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯ ಇದೆ ಎಂದರು.
Karnataka News Live 20th August: ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರಿಂದ ಸಭೆ: ಸಿಎಂ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಖಂಡ್ರೆ
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಆ.22 ರಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Karnataka News Live 20th August: ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಣ್ಣ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಸಿ, ಒಸಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ: 20*30, 30*40 ಸೈಟಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಲಾಭ?
20*30 ಅಥವಾ 30*40 ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ. ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಸಿ, ಒಸಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
Karnataka News Live 20th August: 402 ಮಂದಿಗೆ 15-20 ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ: ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್
2021ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 545 ಮತ್ತು 402 ಪಿಎಸ್ಐ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ 545 ಪಿಎಸ್ಐ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು.
Karnataka News Live 20th August: ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಸೃಷ್ಟಿ: ಸಿಎಜಿ
ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ವ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 63 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರು. ನಿವ್ವಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.