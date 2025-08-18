ಮೈಸೂರಿನ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿದ್ದ ಪತಿ ಪಾಪಣ್ಣ, ಹಣ ನೀಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಪತ್ನಿ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನು ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದಾನೆ.
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸದ್ದಕ್ಕೆ ಭಗ್ನಪ್ರೇಮಿ ತಾನೇ ಎದೆಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದುಕೊಂಡು, ಬಳಿಕ ಹುಡುಗಿಯ ಕೈಗೆ ಚಾಕು ನೀಡಿ ಆಕೆಯೇ ತನಗೆ ಚುಚ್ಚಿದಳು ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಘಟನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸಾಣೆಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರದೀಪ್ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಆತ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆಕೆ ಪೋಷಕರ ಮಾತಿನಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಹುಡುಗಿಯ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಎದೆಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದುಕೊಂಡ ಪ್ರದೀಪ ಬಳಿಕ ಚಾಕುವನ್ನು ಹುಡುಗಿಯ ಕೈಗೆ ನೀಡಿ ಆಕೆಯೇ ಚುಚ್ಚಿದಳು ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರದೀಪ್ನನ್ನು ಸಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹುಡುಗಿಯ ಪೋಷಕರು ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಯುವಕನ ವಿರುದ್ದ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರುಗಾವಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಅಂಗಡಿಯ ದರೋಡೆ ವೇಳೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಮಾದಪ್ಪನವರನ್ನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.