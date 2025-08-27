08:33 AM (IST) Aug 27

Karnataka Latest News Live: ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬುರುಡೆ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಸ್ಪೋಟಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಲಭ್ಯ, ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ SIT ನೋಟಿಸ್ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬುರುಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಕುರಿತು ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಿಮರೋಡಿಯ ಐದು ಮೊಬೈಲ್, ತಿಮರೋಡಿ ಬಂಟನ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

08:21 AM (IST) Aug 27

Karnataka Latest News Live: 24*7 ಇಡ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ - ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅನುಭವದ ಸಖತ್ ರುಚಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24*7 ಇಡ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ಲಭ್ಯ. ಈ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ವಡೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 

08:20 AM (IST) Aug 27

Karnataka Latest News Live: Ganesh Chaturthi 2025 - ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಶ್ರೀಗಳು ಕರೆ

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದರು.

07:59 AM (IST) Aug 27

Karnataka Latest News Live: Top stories ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬುರುಡೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಭೀತಿ, ಹಬ್ಬದಿನ ಬಂತು ಟ್ರಂಪ್ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿ

ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬುರುಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ SIT ನೋಟಿಸ್ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಸುಜಾತಾ ಭಟ್ ವಿಚಾರಣೆ ಇಂದೂ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಹೇರಿದ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಜವಳಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರವಾಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂದಿನ ಟಾಪ್ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿವೆ.

07:50 AM (IST) Aug 27

Karnataka Latest News Live: Ganesh Chaturthi 2025 - ಮೋದಕ ಮೂಲದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ; ಗಣಪತಿಯ ಇಷ್ಟದ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಮೋದಕವನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಏಕೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಹಿಂದಿನ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಮೋದಕದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈ ಲೇಖನವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಕವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿಯಿರಿ.
07:10 AM (IST) Aug 27

Karnataka Latest News Live: ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಸ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ದ ಆರ್‌ಟಿಒ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರು, ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಆರ್‌ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ, ಯಶವಂತಪುರ, ಜಯನಗರ, ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಮೆಜಸ್ಟಿಕ್, ಗುರಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯ, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಂಡವಾಗಿ ನಿಂತು ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

 