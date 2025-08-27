ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬುರುಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಕುರಿತು ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಿಮರೋಡಿಯ ಐದು ಮೊಬೈಲ್, ತಿಮರೋಡಿ ಬಂಟನ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬುರುಡೆ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಸ್ಪೋಟಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಲಭ್ಯ, ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ SIT ನೋಟಿಸ್ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೂಡ ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರ್ಕೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೂ ಹಣ್ಣು ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಹೂ, ಹಣ್ಣು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಭರ್ಜರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹಲೆವೆಡೆ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪಾಬುದಿ ಕೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಗಿದಿತ ಕೆರಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳ ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Karnataka Latest News Live: 24*7 ಇಡ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ - ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅನುಭವದ ಸಖತ್ ರುಚಿ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24*7 ಇಡ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ಲಭ್ಯ. ಈ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ವಡೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
Karnataka Latest News Live: Ganesh Chaturthi 2025 - ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಶ್ರೀಗಳು ಕರೆ
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದರು.
Karnataka Latest News Live: Top stories ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬುರುಡೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಭೀತಿ, ಹಬ್ಬದಿನ ಬಂತು ಟ್ರಂಪ್ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿ
ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬುರುಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ SIT ನೋಟಿಸ್ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಸುಜಾತಾ ಭಟ್ ವಿಚಾರಣೆ ಇಂದೂ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಹೇರಿದ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಜವಳಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರವಾಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂದಿನ ಟಾಪ್ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿವೆ.
Karnataka Latest News Live: Ganesh Chaturthi 2025 - ಮೋದಕ ಮೂಲದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ; ಗಣಪತಿಯ ಇಷ್ಟದ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
Karnataka Latest News Live: ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಸ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ದ ಆರ್ಟಿಒ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರು, ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ, ಯಶವಂತಪುರ, ಜಯನಗರ, ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಮೆಜಸ್ಟಿಕ್, ಗುರಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯ, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಂಡವಾಗಿ ನಿಂತು ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.