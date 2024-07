ಲಂಡನ್‌: ವಿಂಬಲ್ಡನ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜ್ಯಾಸ್ಮಿನ್‌ ಪೌಲಿನಿ, 2016ರ ಬಳಿಕ ಸತತ 2 ಗ್ರ್ಯಾನ್‌ ಸ್ಲಾಂ ಟೂರ್ನಿಗಳ ಫೈನಲ್‌ಗೇರಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಟೆನಿಸ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೌಲಿನಿ, ಕ್ರೊವೇಷಿಯಾದ ಡೊನ್ನಾ ವೆಕಿಚ್ ವಿರುದ್ಧ 2-6, 6-4, 7-6 (10/8) ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ, ವಿಂಬಲ್ಡನ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಇಟಲಿಯ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎನ್ನುವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಇದೀಗ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯುವ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಬಾರ್ಬೋರಾ ಕ್ರೇಜಿಕೋವಾ ಎದುರು ಸೆಣಸಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಫ್ರೆಂಚ್‌ ಓಪನ್‌ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲೂ ಆಡಿದ್ದ ಪೌಲಿನಿ, ಇದೀಗ ಚೊಚ್ಚಲ ಗ್ರ್ಯಾನ್‌ ಸ್ಲಾಂ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. 2 ಗಂಟೆ 51 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ, ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲಿನಿ ಮೊದಲ ಸೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದರು. ಆದರೆ ಇಟಲಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಹೋರಾಟ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 2ನೇ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 4-4ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ವೆಕಿಚ್‌ಗೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸತತ 2 ಗೇಮ್‌ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಪೌಲಿನಿ, ಪಂದ್ಯವನ್ನು 3ನೇ ಸೆಟ್‌ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. 3ನೇ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 1-3, ಬಳಿಕ 3-4ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿದ್ದ ಪೌಲಿನಿ, ಛಲ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 6-6 ಗೇಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿ, ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್‌ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.

