ರಾಹುಲ್‌ ಜಿಯು-ಜಿತ್ಸು ಆಟ ನೋಡಿ ಭಜರಂಗ್ ಪೂನಿಯಾ ಶಾಕ್‌! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ನವದೆಹಲಿ(ಡಿ.30): ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹರ್ಯಾಣದ ಝಾಜರ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ, ಭಜರಂಗ್‌ ಪೂನಿಯಾ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಎದುರು ಜಿಯು-ಜಿತ್ಸು ಸಮರ ಕಲೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.

ಭಜರಂಗ್‌ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್‌, ಭಜರಂಗ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಿಯು-ಜಿತ್ಸುವಿನ ಕೆಲ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಅವರನ್ನು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿಸುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ರಾಹುಲ್‌ರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಜರಂಗ್‌ ಪೂನಿಯಾ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕುಸ್ತಿ ಆಡುತ್ತ ಕಳೆದ ಸಮಯವನ್ನು ಸದಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಸಹ ದೇಶದ ಅಗ್ರ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಅನುಭವ ಎಂದು ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಯು-ಜಿತ್ಸು ಜಪಾನ್‌ನ ಒಂದು ಸಮರ ಕಲೆ. ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಈ ಸಮರ ಕಲೆಯನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

