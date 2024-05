Paris Olympics 2024: ಭಾರತ ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ರಿಲೇ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್

ನಾಸೌ(ಮೇ.06): ಭಾರತದ ಪುರುಷರ 4*400 ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ 4*400 ತಂಡಗಳು ಮುಂಬರುವ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಭಾರತದ ತಂಡಗಳು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆಗಿಟ್ಟಿಸಲು ಭಾರತದ ಮೂರು ರಿಲೇ ತಂಡಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎರಡು ರಿಲೇ ತಂಡಗಳು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.

ರೂಪಾಲ್ ಚೌಧರಿ, ಎಂ ಆರ್ ಪೂವಮ್ಮ, ಜ್ಯೋತಿಕ ಶ್ರೀ ದಂಡಿ ಹಾಗೂ ಶುಭ ವೆಂಕಟೇಶನ್ ಅವರಿದ್ದ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ರಿಲೇ ತಂಡವು 3.29.35 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇನ್ನ ಜಮೈಕಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು 3.28.54 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು.

