ಮೆಲ್ಬರ್ನ್: 2025ರ ಮೊದಲ ಗ್ರಾನ್‌ಸ್ಲಾಂ ಟೂರ್ನಿಯಾಗಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ನ ಡ್ರಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. 10 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನೋವಾಕ್ ಜೋಕೋವಿಚ್ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್‌ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲಕ ನಿಶೇಶ್ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ದ ಸೆಣಸಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರ ಆಯೋಜಕರು ಟೂರ್ನಿಯ ಡ್ರಾ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಜೋಕೋವಿಚ್ ಹಾಗೂ ಸಿನ್ನರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿದ್ದು, ಟೂರ್ನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದರೆ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಕೋ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಲೊಸ್ ಆಲ್ಕರಜ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಯಾರಿವರು ನಿಶೇಶ್?

ಜೋಕೋಗೆ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೊಡ್ಡಲಿರುವ 19 ವರ್ಷದ ನಿಶೇಶ್ವರ ಮೂಲ ಭಾರತ, ನಿಶೇಶ್‌ ಪೋಷಕರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರದ ನೆಲ್ಲೋರ್ ನವರು. 1999ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ವಾಸ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರು. ನಿಶೇಶ್ 2005ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈವರೆಗೂ ಎಟಿಪಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದು, 5 ಬಾರಿ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

