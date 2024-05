ಇಂದಿನಿಂದ ಫ್ರೆಂಚ್‌ ಓಪನ್‌: ನಡಾಲ್‌, ಜೋಕೋ, ಇಗಾ, ಆಲ್ಕರಜ್‌ ಕಣಕ್ಕೆ

ಪ್ಯಾರಿಸ್‌(ಮೇ.26): ವರ್ಷದ 2ನೇ ಗ್ರ್ಯಾನ್‌ಸ್ಲಾಂ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಾಗಿರುವ ಫ್ರೆಂಚ್‌ ಓಪನ್‌ ಭಾನುವಾರ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.14 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ರಾಫೆಲ್‌ ನಡಾಲ್‌, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಜೋಕೋವಿಚ್‌ ಹಾಗೂ ಇಗಾ ಸ್ವಿಯಾಟೆಕ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿ ಟೆನಿಸ್‌ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವ ನಡಾಲ್‌, ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವ ನಂ.1 ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್‌ ಜ್ವೆರೆವ್‌ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 24 ಗ್ರ್ಯಾನ್‌ಸ್ಲಾಂಗಳ ಒಡೆಯ ಜೋಕೋವಿಚ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಹೆರ್ಬೆಟ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದ್ದು, ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳಾದ ಆ್ಯಂಡಿ ಮರ್ರೆ ಹಾಗೂ ವಾಂವ್ರಿಕಾ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಲ್ಲೇ ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

Sunday's order of play is here ✔️



Check it out ▶️ https://t.co/yWGBP9TWTO#RolandGarros pic.twitter.com/WuVqkz9dZk