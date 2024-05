ತಾಷ್ಕೆಂಟ(ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ): ಏಷ್ಯನ್‌ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ತಾರಾ ಅಥ್ಲೀಟ್‌ ದೀಪಾ ಕರ್ಮಾಕರ್‌ ಚಿನ್ನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಅಥ್ಲೀಟ್‌ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

30ರ ದೀಪಾ ಭಾನುವಾರ ಮಹಿಳೆಯರ ವಾಲ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 13.566 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಿಯಾದರು. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಕಿಮ್‌ ಸನ್‌ ಹ್ಯಾಂಗ್‌(13.466) ಬೆಳ್ಳಿ, ಕ್ಯೊಂಗ್‌ ಬ್ಯೊಲ್‌(12.966) ಕಂಚಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡರು.

History created at The Asian Gymnastics Championship 🇺🇿🥳



Dipa Karmakar becomes the 1⃣st 🇮🇳 gymnast to win🥇at this prestigious championship, topping the podium in women's vault.



Earlier, her best performance at the event was when she gave us a🥉in 2015!



Inspirational, Dipa!… pic.twitter.com/nNV1nTqYdT