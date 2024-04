ಟೊರೊಂಟೊ(ಕೆನಡಾ): ಭಾರತದ 17 ವರ್ಷದ ಚೆಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿ. ಗುಕೇಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್‌ ಚೆಸ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುಕೇಶ್‌ಗೆ ನಕಮುರಾ ವಿರುದ್ದ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌(ಚೀನಾದ ಡಿಂಗ್‌ ಲಿರೆನ್‌) ಜೊತೆ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಗುಕೇಶ್‌ ಸೆಣಸಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಚೆಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿ ಗುಕೇಶ್ 9/14 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಚೆಸ್ ದಂತಕಥೆ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್ ಬಳಿಕ ಫಿಡೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಎನ್ನುವ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಇದೀಗ ಡಿ ಗುಕೇಶ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

🇮🇳 Gukesh D wins the #FIDECandidates 2024 and the right to challenge the reigning World Champion 🇨🇳 Ding Liren for the title! 🏆 Congratulations! 👏 📷 Michal Walusza pic.twitter.com/MYvnJ48VtZ

ಇನ್ನು ಇದರ ಜತೆಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಚೆಸ್ ದಂತಕಥೆ ಗ್ಯಾರಿ ಕ್ಯಾಸ್ಪರೋವ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಗುಕೇಶ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1984ರಲ್ಲಿ 22 ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾರಿ ಕ್ಯಾಸ್ಪರೋವ್ ಎದುರಾಳಿ ಅಂಟೋಲೆ ಕಾರ್ಪಾವ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಕೇವಲ 17 ವರ್ಷದ ಗುಕೇಶ್ ಫಿಡೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ಅತಿಕಿರಿಯ ಚೆಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎನ್ನುವ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Congratulations to @DGukesh for becoming the youngest challenger. The @WacaChess family is so proud of what you have done . I’m personally very proud of how you played and handled tough situations. Enjoy the moment