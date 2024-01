ಮೆಲ್ಬರ್ನ್(ಜ.17): ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಟೆನಿಸಿಗ ಸುಮಿತ್ ನಗಾಲ್ ತಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ಓಟವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

26ರ ನಗಾಲ್ 2 ಗಂಟೆ 38 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 31ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ, ವಿಶ್ವ ನಂ.27, ಕಜಕಸ್ತಾನದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬಬ್ಲಿಕ್ ವಿರುದ್ಧ 6-4, 6-2,7-6(7-5) ಅಂತರದಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಗ್ರ್ಯಾನ್‌ಸ್ಲಾಂ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಆಟಗಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಟೆನಿಸಿಗ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು. 1989ರಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ವಿಶ್ವ ನಂ.1, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮ್ಯಾಟ್‌ಸ್ ವಿಲಾಂಡೆರ್‌ರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು.

Sumit you beauty! 🔥



Sumit Nagal knocks OUT World No. 31 Alexander Bublik 6-4, 6-2, 7-6(5) in opening round of Australian Open.



Worth mentioning that Sumit had entered main draw by winning tough 3 Qualifying matches earlier. #Ausopen pic.twitter.com/W430ZmgFyq