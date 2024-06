ಪ್ಯಾರಿಸ್‌: ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿ ಫ್ರೆಂಚ್‌ ಓಪನ್‌ ಗ್ರ್ಯಾನ್‌ಸ್ಲಾಂ ಗೆಲ್ಲುವ ಕಾತರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆನಾ ರಬೈಕೆನಾ ಹಾಗೂ ಅರೈನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ 4ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2022ರ ವಿಂಬಲ್ಡನ್‌ ವಿಜೇತ, ಕಜಕಸ್ತಾನದ ರಬೈಕೆನಾ ಅವರು 15ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಎಲಿನಾ ಸ್ವಿಟೋಲಿನಾ ವಿರುದ್ಧ 6-4, 6-3 ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಗೆಲುವು ಪಡೆದರು. 4ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ರಬೈಕೆನಾಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಜಾಸ್ಮೀನ್‌ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಲಿದೆ.

7 - Aryna Sabalenka is the youngest player to make seven Women's Singles Grand Slam quarter-finals in a row since Venus Williams (between Wimbledon 2001 and the Australian Open 2003).