ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಹಾಡು 'ಇದ್ರೆ ನೆಮ್ದಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕ್..' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಾಡು ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ನಟಿಸಿದ್ದ 'ನಾನು ಅವನಲ್ಲ.. ಅವಳು' ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡಿನ ಟ್ಯೂನ್ಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.26): ಒಂದೆಡೆ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್, ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಜಾಮೀನುನನ್ನು ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ಸಿನಿಮಾ ಡೆವಿಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮಿಲನ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾದ ಆರಂಭವಾದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿರುವ ಕೇಸ್. ಕುಂಟುತ್ತಾ ತೆವಳುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ್ದ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಹಾಡು 'ಇದ್ರೆ ನೆಮ್ದಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕ್..' ಇನ್ನೇನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೈಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 24ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರೆ ನೆಮ್ದಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕ್ ಹಾಡು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ವಿವಾದ ಕೂಡ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ನಟಿಸಿದ್ದ 'ನಾನು ಅವನಲ್ಲ.. ಅವಳು' ಸಿನಿಮಾದ ಗೀತೆಯೊಂದರ ಟ್ಯೂನ್ ಕದಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದ್ರೆ ನೆಮ್ದಿಯಾಗಿರ್ಕ್ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ, 'ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ದುಡಿದು, ಊರುದ್ದಾರ್ ಮಾಡಿದೋರ್ ನಾವು ಪಕ್ಕಾ ಲೋಕಲ್ಸು, ಎಷ್ಟೇ ಸಾಹುಕಾರ ಇದ್ರೂ, ಊರಿಗೆಊರೇ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರು ನನ್ನಾ ಪ್ರೀತ್ಸೋರ್ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸು..' ಅನ್ನೋ ಸಾಲು ಬರುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಾಲಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಳಸಿರುವ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ನಾನು ಅವನಲ್ಲ.. ಅವಳು ಸಿನಿಮಾದ 'ವಾರೇ ವಾರೆ ವಾರೆಗಣ್ಣಾ ವಯ್ಯಾರಿ ನಾನು... ಸೂರೆ ಸುರೆ ಸೂರಮೊರೆ ಸಿಂಗಾರಿ ನಾನು..ಸೀರ ಸಿರಾ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟ ನೀರೆಯು ನಾನು.. ನಾರಿ ನಾರಿ ನಾರಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂದೇನೆ ಇನ್ನು... ಕೈ ತಾಳಕೆ ನನ್ನ ಬಳೆ ಸದ್ದಿದು ಚೆನ್ನಾ... ಬಲು ಬಿಂಕದ ನಡೆ ಬಿಂಕದ ನಡೆ ನನದೂ' ಅನ್ನೋ ಹಾಡಿನ ಟ್ಯೂನ್ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕೇಳುವಾಗ ಹಾಗೆ ಅನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಚಿತ್ರತಂಡವಾಗಲಿ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಆಗಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
'ಎರಡೂ ಸಾಂಗ್ನ ಟ್ಯೂನ್ಗಳು ಒಂದೇ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ..' ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದರೆ, 'ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಲೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಬಿಡಿ,ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ..' ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.