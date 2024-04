Viral Video: ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಡಿದಾಗ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳನ್ನ ನರ್ಸ್ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಭೂಕಂಪನಗಳು ಜನಜೀವನವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ವಾನಗೊಳಿಸುವ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತಿನಿಂದಾಗಿ ಸಾವುನೋವುಗಳ ಜತೆಗೆ, ಬದುಕುಳಿದವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಪರದಾಡುವಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ತೈವಾನ್ ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂಕಂಪವಾಗಿದೆ. ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ 7.4ರಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತೈವಾನಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಇದು ಆ ದೇಶ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಅತಿ ತೀವ್ರತೆಯ ಕಂಪನವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಚಿತ್ರಣಗಳ ನಡುವೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ವೀಡಿಯೋವೊಂದು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ತೈವಾನಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ನರ್ಸುಗಳು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ವೀಡಿಯೋ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಕಡುಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನರ್ಸ್ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಕಳಕಳಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ (Hospital) ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ (CC Camera) ಇಂಥದ್ದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ (Video) ಲಭಿಸಿದೆ. ಭೂಕಂಪ (Earthquake) ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಟ್ಟಡ (Building) ಅಲುಗಾಡಿದಾಗ ನರ್ಸ್ ಗಳು ತತ್ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿರುವ ತೊಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು (Cribs) ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಎನ್ನುವವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 3ರಂದು ಈ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ, ನರ್ಸುಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದುದಲ್ಲದೇ, ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ (Internet) ಕಂಡುಬಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನರ್ಸುಗಳ ಧೈರ್ಯವನ್ನೂ (Bravery) ಸಹ ಕೊಂಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ತೈವಾನಿನ (Taiwan) ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಹ್ಯುವಾಲಿಯನ್ ಕೌಂಟಿ ಈ ಕಂಪನದಿಂದ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ, ನೆಲಮಾಳಿಗೆಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ. ತೈವಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ತೈಪೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಂಪನದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಕುಸಿದ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 199ರಲ್ಲಿ ನಾಂಟೈ ಕೌಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತವನ್ನು ಇದು ನೆನಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರು? ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಟಿ, ಕಂಗನಾ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಆದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

ನರ್ಸ್ ಗಳ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ: ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವ ಉಂಟಾದ ತಕ್ಷಣ ನರ್ಸ್ ಗಳು ನವಜಾತ (Infant) ಶಿಶುಗಳ ತೊಟ್ಟಿಲುಗಳ ಬಳಿ ಓಡಿ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಈ ನರ್ಸ್ ಗಳು ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ (Time sense) ಮೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನವಜಾತ ಶಿಶು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂವರು ನರ್ಸ್ ಗಳು ಅನೇಕ ಶಿಶುಗಳ ತೊಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

Taiwanese nurses protecting babies during earthquake.This is one of the

most beautiful video I have seen today

on internet.Hatts off to these brave ladies. #Taiwan #Tsunami #TaiwanEarthquake #earthquake pic.twitter.com/KX9emXWRhk