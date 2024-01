ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ ಉಬರ್ ಚಾಲಕನ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಅಸಮಾಧಾನ!

ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು, ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕರವೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಚಾಲಕರು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೀವವನ್ನೂ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ದೂಡುತ್ತಾರೆ. ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಮೇಲೂ ಇಂತಹ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲೇ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜತೆಗೆ, ಚಾಲಕರ ಇಂತಹ ಮೈಮರೆವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ವೆಂಕಟ್ ಎನ್ನುವ ಉಬರ್ ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವೆಂಕಟ್ ಎನ್ನುವವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ (Mumbai) ಉಬರ್ ಕ್ಯಾಬ್ (Uber Cab) ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಮುಂಬೈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ (Traffic) ದಟ್ಟಣೆ ಅಪಾರವಾಗಿದ್ದು, ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರು (Car) ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದರೆ, ಈ ಉಬರ್ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ (Mobile) ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡುತ್ತ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಪರೀತ ದಟ್ಟಣೆ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವೆಂಕಟ್ ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವರ್ತನೆಯ ಕುರಿತು ಅವರ ವೀಡಿಯೋ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ (Drive) ಮಾಡುವ ಪರಿಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ (Social Media) ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು, “ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಬರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ (Safe) ಎನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಾಲಕರು ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಡ್ರೈವರ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವವರು ಯಾರು?’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

I am not feeling safe to travel in @Uber_India these days as these days the drivers are driving dangerously.

This driver is watching videos on his mobile by putting his phone on his lap. @MTPHereToHelp this happened in Mumbai. What will you do to stop this? @Uber_Mumbai pic.twitter.com/AY7sgCsRe3